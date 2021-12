Villa Francioni inaugura exposição sobre mundo contemporâneo neste sábado

Assinada pela artista plástica Arlinda Volpato, a nova exposição da Villa Francioni será inaugurada neste sábado (4), às 15h. A mostra reúne 25 obras, entre pinturas e esculturas, nas quais são retratadas figuras humanas solitárias em meio a um cenário luminoso de anúncios comerciais e veículos em alta velocidade. Para o coordenador da Galeria e curador da exposição, Edson Machado, “as obras trazem o olhar de uma atenta e madura observadora do mundo contemporâneo”. Arlinda e Edson montaram a exposição nesta sexta-feira pela manhã.

Formada pela Escola de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Arlinda nasceu em Tubarão e reside em Florianópolis. Participa de eventos e exposições desde 1971 em capitais brasileiras e recebeu premiações no México e na Polônia. “Pinto metrópoles e movimentos frenéticos em que as construções e suas máquinas sufocam o ser humano”, diz.

A inauguração da mostra, intitulada “O Olhar da Arte”, terá a presença da artista, do curador e da presidente do conselho administrativo da vinícola, empresária Daniela Borges de Freitas. A exposição permanece aberta ao público na galeria de arte da Vinícola, em São Joaquim, das 10 às 18 horas. A entrada é gratuita.

Foto: Eula Maciel