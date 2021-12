Avô morre após se afogar enquanto ensinava neto a nadar em SC

Homem estava ensinando os netos a nadarem e ao tentar atravessar a lagoa submergiu, não retornando à superfície.

Um homem, de 59 anos, se afogou em uma lagoa nesse sábado (18), em Xanxerê, Oeste de Santa Catarina. Segundo informações repassadas pela esposa da vítima, o homem estava ensinando os netos a nadarem e ao tentar atravessar a lagoa submergiu, não retornando à superfície.

Os Bombeiros foram acionados próximo às 17h20. Ao chegar no Local, a equipe se deparou com familiares e vizinhos tentando fazer as buscas pela vítima. Ao notar a dificuldade para realizar o resgate, uma equipe de mergulho precisou ser acionada e em torno das 20h25 o corpo foi localizado. Após ser retirado da água, o corpo ficou aos cuidados do Instituto Geral de Perícias (IGP).

Com informações SCC10