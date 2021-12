De surpresa, pai vai de ambulância à formatura da filha em Santa Catarina

Ele chegou de ambulância ao evento, que ocorreu cerca de 60 quilômetros distante de onde está internado. A filha o recepcionou, emocionada.

O paciente que saiu do hospital de Blumenau (SC) viajou cerca de 60km de ambulância para realizar um desejo: acompanhar presencialmente a formatura do ensino médio da filha, em Itajaí, litoral catarinense. O reencontro emocionante ocorreu na noite de ontem.

No vídeo, é possível ver a emoção do reencontro de ambos. Maria Angélica Mesadri Diniz, 18 anos, estava se preparando para entrar no teatro, quando viu o pai, Ricardo Córdova Diniz, 58 anos, descer da ambulância. Ela o recepciona e agradece.

A emoção foi muito forte, sabe? Principalmente dela [Maria Angélica], porque disse que [o reencontro] foi maior presente da vida dela”, contou, bastante emocionado, Ricardo ao UOL. A mãe, Cristiane Mesadri, estava dentro do teatro e só soube momentos depois.

Internado no Hospital Santa Isabel, desde o dia 22 de novembro, por conta de um rompimento no duodeno, Ricardo queria acompanhar a colação da única filha. Soube, então, que a unidade hospitalar tinha o projeto “O que importa para você?”, que atende a pedidos especiais dos pacientes.

“Ricardo manifestou a vontade de acompanhar esse momento e nós nos organizamos, preparamos a equipe, locamos a ambulância até o evento”, comentou Maria Elvira de Oliveira, enfermeira que coordenou toda a logística da ação.

Durante uma semana, uma equipe multidisciplinar acompanhou o estado de saúde do Ricardo. Para que o plano desse certo, além da equipe do hospital, a cunhada de Ricardo, que é enfermeira, foi a única familiar a saber da surpresa. “A confirmação aconteceu apenas no dia, pois nós temos que estar com a saúde estável”, afirmou Ricardo.

Ricardo permaneceu em torno de 2 horas assistindo à colação no teatro da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), junto com a equipe médica e a família, até o momento do anúncio que a filha conquistou a medalha de mérito estudantil.

Logo em sequência, voltou ao hospital em Blumenau, em segurança.

Além do reencontro e da colação, a família está comemorando outra conquista da filha: a garota garantiu uma vaga na Brown University, nos Estados Unidos, disputando a vaga com outros 6 mil candidatos estrangeiros.

“Ela já está escrevendo um livro em inglês. Ela quer ser escritora, trabalhar com literatura e estudar língua inglesa. Ela sonha trabalhar numa editora”, contou a mãe, orgulhosa. “Se Deus quiser, estarei lá”, almejou o pai.

Com informações: Uol