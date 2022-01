Caminhão pega fogo na Serrinha em São Joaquim

A Guarnição da VTR ABTR-78, deslocou até a Serrinha, sentido Lages, para atender a um incêndio em caminhão. O fato aconteceu por volta das 23h46min de Domingo (09).

Chegando no local, foi encontrado o caminhão WV 7-190, de cor branca, com placa de São Joaquim, de propriedade de masculino maior, tomado pelas chamas. Foi armado uma linha direta de 1.1/2″ e efetuado o combate ao fogo.

Segundo o proprietário, juntamente com sua esposa e filho, retornavam de um rodeio de laço e, ao subir a serrinha, sua esposa identificou o fogo na parte superior do caminhão, momento em que o condutor parou o veículo e retirou seus cavalos que encontravam-se na carroceria e aguardou a chegada do socorro.

Após o extinção do incêndio, e deixar o caminhão aos cuidados do proprietário e seus familiares, a guarnição retornou ao quartel. Foram gastos 3.500 litros de água.

Fonte: Corpo de bombeiros