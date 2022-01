Como controlar o cancro europeu na cultura da macieira: ouça no Panorama Agrícola

O Panorama Agrícola desta segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022, tem informações para auxiliar o produtor de maçã a identificar e a controlar o cancro europeu. A entrevista é com o pesquisador Leonardo Araújo, da Estação Experimental de São Joaquim. Ele explica como o aplicativo Cancontrol, desenvolvido por Epagri e IFSC, funciona. O bom uso da ferramenta Monitorar, dentro do aplicativo, pode antecipar a diagnose e a remissão dessa doença nos pomares catarinenses.

Na terça-feira, dia 11, o programa de rádio da Epagri traz dicas para não degradar o solo e fala do manejo integrado e do sistema orgânico na produção de cebola. A entrevista é com o pesquisador da Estação Experimental de Ituporanga, Paulo Antônio de Souza Gonçalves. O sistema de produção orgânica adotado pela Epagri caracteriza-se pelo uso do plantio direto na palha, com adubação verde de verão e de inverno.

Na quarta 12, segurança hídrica na propriedade rural é o tema do programa. Como melhorar o uso da água no arroz? Donato Lucietti, extensionista da Epagri em Nova Veneza, no Sul do Estado, entrevista um produtor, que explica qual é a estratégia de irrigação para conduzir a lavoura.

Maçã Fuji da Região de São Joaquim é o assunto do Panorama Agrícola na quinta, dia 13 de janeiro.

E na sexta, Agroconnect, agrometeorologia e monitoramento ambiental.

Fonte: Epagri