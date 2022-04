Dia da mentira: Bombeiros de SC registram mais de 4 mil trotes em 2022; ‘pode ser crucial’

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) recebeu 4.051 trotes pelo telefone 193 em 2022 . Por conta disso, a corporação emitiu um alerta nesta sexta-feira (1º), conhecido como o Dia da Mentira, para consciencializar a população sobre os danos que este tipo de ligação, considerada crime, pode causar no atendimento.

Os dados, reunidos entre 1º de janeiro a 29 de março, mostram que as ocorrências aumentaram 14% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando 3.540 ligações falsas foram notificadas.

Segundo o artigo 266 do Código Penal Brasileiro, a pena para quem comete a prática varia de um a seis meses de detenção.

Os bombeiros alertam, inclusive, que os trotes podem colocar a vida de uma pessoa em risco. Isso porque a ligação falsa ocupa a linha do 193, podendo atrapalhar ou atrasar um atendimento potencialmente urgente.

“Quando lidamos com pessoas que precisam de socorro, cada segundo é essencial. E se as nossas linhas estão ocupadas desnecessariamente, isso pode ser crucial para a vida de uma vítima”, destaca o presidente da Coordenadoria de Central de Emergências do CBMSC, major Mateus Muniz Corradini.