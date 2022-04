Polícia surpreende homens suspeitos por tentar furtar gado

As polícias militar e civil surpreenderam alguns indivíduos que estavam em atitude suspeita para furto de gado. Eles foram presos em flagrante por suspeita de roubo tentado de gado, resistência e porte de arma de fogo.

Um agente da Polícia Civil entrou em contato com a guarnição da Polícia Militar relatando ter visto um veículo Fiat Uno em atitude suspeita o qual estava estacionado na entrada de uma fazenda de propriedade de Otacílio Junior de Souza, sendo que o referido policial conhece o proprietário do local e não reconheceu o veículo.

A PM deslocou até o local e entrou em contato com o proprietário da fazenda o qual relatou que desconhecia o veículo e quem poderia estar no local e autorizou que os policiais verificassem se haveria alguém praticando algum delito tendo em vista que o mesmo já havia sido vítima de furtos, diante da autorização do proprietário os policiais entraram no interior da fazenda. Durante a averiguação os policiais ouviram vozes e foram em direção destas, sendo que se depararam com três masculinos sendo que um deles portava uma arma longa e pelo menos um dos outros uma arma curta, foi dado voz de abordagem e bradado que tratava-se de policiais e solicitado para que largassem as armas e colocassem as mãos para cima, sendo que todos desobedeceram as ordens emanadas e saíram correndo em direções distintas. Conforme a PM, um dos homens efetuou cerca de 04 (quatro) disparos contra os policiais enquanto corria; os policiais revidaram a agressão sendo disparado por um dos policiais 05 (cinco) disparos e 10 (dez) disparos de calibre 40. Um dos homens o qual foi identificado como sendo C. C. d. S. que teve somente as iniciais do nome divulgada, caiu durante a fuga e foi abordado por um dos PM’s; o suspeito portava uma arma de pressão modificada para arma de fogo com calibre .22. Foi chamado apoio via rádio sendo que a PRE esteve no local e foi feito uma nova incursão em uma área de mata fechada onde foi localizado outro masculino identificado como sendo W. R. B., o qual estava homiziado em meio a mata e ao ser localizado se rendeu, com este não foi localizado arma de fogo; o terceiro masculino não foi localizado.

Ambos os conduzidos relataram que teriam ido até o local com o intuito de furtar gado sendo que já haviam amarrado uma vaca e estavam indo buscar o veículo com o qual teriam ido até o local para poder abater o animal e subtrair este.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao suspeitos, os quais foram conduzidos até a central de plantão policial em Lages.

Com informações New Time TV