Duas pessoas morrem após carro cair em riacho em São Joaquim

Um grave incidente termina com duas fatalidades em São Joaquim na tarde desta terça (03). Numa estrada do interior do município que interliga a localidade de São Paulo Velho (próximo ao Despraiado).Os Bombeiros de São Joaquim foram acionados por volta das 14h30min após populares avistarem um carro tombado em um riacho. Ao chegarem ao local e encontraram um FIAT Strada mergulhado no riacho com as 04 rodas para cima e após as buscas, os bombeiros encontram as vítimas dois homens com idades aproximadas de 60 anos e 45 anos. Os corpos foram encaminhados para IML.

Com informaçãos do NotiserraSC