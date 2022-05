Serra do Rio do Rastro volta a ter desmoronamento mesmo com tela de proteção

As fortes chuvas que castigam a região da Serra Catarinense trouxeram muitos percalços, princialmente para os motoristas que utilizam a Serra do Rio do Rastro.

A Serra já havia registrado uma queda de barreiras no período da manhã, deixando o trânsito e meia pista. A tal barreira foi retirada pela equipe da infraestrutura deixando o trânsito livre novamente.

Porém, no meio da tarde desta terça (03) um novo desmoronamento voltou a deixar a Serra do Rio do Rastro novamente interditada com muita pedra sobre a estrada deixando o trânsito novamente em meia pista em um trecho onde havia telas de proteção, justamente para evitar este tipo de desmoronamento.

Conforme a Polícia Rodoviária Militar, a infraestrutura já foi novamente acionada para fazer a retirada das barreiras o que deverá acontecer nas próximas horas.

Vídeo que circula nas redes sociais sobre o desmoronamento: