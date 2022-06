Motorista sobrevive após caminhão mergulhar em precipício em São Joaquim

O Corpo de Bombeiros de São Joaquim e Bom Jardim da Serra foram acionados para atender a uma saída de pista envolvendo um caminhão, seguido de capotamento.

No local um masculino, maior, consciente e desorientado, encontrava-se em decúbito dorsal nas margens da rodovia SC 390, sentido Mantiqueira, o qual deambulou no local até o ponto onde foi encontrado, próximo à pista de rolamento, sendo que se tratava de uma ribanceira de cerca de 20 metros, apresentava ferimento e escoriações nas regiões da face e cabeça sem outros sintomas.

O mesmo era condutor do caminhão Ford Cargo, cor branca, o qual, segundo relatos, ficou sem freio, colidindo no “guard rail” o qual não suportou a colisão, e fez com que o caminhão caísse em uma ribanceira. Segundo o motorista, o mesmo não recorda de como acabou fora do veículo antes da colisão final nas árvores.