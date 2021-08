Marcos Pagani e entidades do agro almoçaram com Presidente Bolsonaro em Joinville

O Presidente do Sindicato Rural de São Joaquim, Marcos Pagani esteve em um almoço com o Presidente da República Jair Bolsonaro, nesta sexta-feira (06) no Perini Business Park em Joinville juntamente com empresários, entidades do agronegócio como o Superintendente do SENAR/SC Gilmar Antônio Zanluchi, o Vice Presidente da Faesc Enori Barbieri e políticos do Estado de Santa Catarina.

“É sempre uma satisfação voltar a Santa Catarina, um estado realmente exemplar… É muito importante agregar valor à produção brasileira precisa se constituir num objetivo central da gestão da economia nacional. Nesse sentido, demandamos a implantação de uma política industrial. Estimular a industrialização significa a geração de mais inovação, de mais empregos de qualidade e de mais desenvolvimento econômico e social”. Relatou o Presidente Jair Bolsonaro durante o almoço no Perini enquanto foi aplaudido imensamente por agricultores e empresários de Santa Catarina.

No sábado (6), Bolsonaro participará de uma motociata em Florianópolis.