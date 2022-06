Colisão envolvendo Scania e Palio deixa 3 feridos em Otacílio Costa

A Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros, atenderam a um acidente de trânsito, por volta das 06h50min desta quinta-feira(23), na BR-470 Serra dos Pires, em Otacílio Costa.



Trata-se de uma colisão lateral, envolvendo um caminhão Scania 400, de Arabutã-SC, e um Fiat Palio , de Tijucas-SC. Com o impacto o caminhão tombou na via, e o motorista da Scania, foi socorrido por populares. Já o motorista do Palio de 28 anos, estava preso as ferragens, com suspeita de pneumotórax e fratura de tíbia em membro inferior esquerdo, a vítima foi conduzida ao Hospital Santa Clara em Otacílio Costa para maiores avaliações. Ainda no veículo tinha uma passageira de 25 anos, que apresentava corte contuso na região temporal do crânio. Foi realizado a limpeza do ferimento e curativo simples no local, sendo após conduzida ao hospital. O local ficou sob os cuidados da PRF.

Com informações: Corpo de bombeiros