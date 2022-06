Sargento Lima e Jorginho Mello fazem projeto que torna Urubici a Capital Nacional do Motociclismo

Uma proposta redigida a quatro mãos deu origem ao projeto de lei que requer para Urubici o título de Capital Nacional do Motociclismo. O projeto foi protocolado nesta quarta-feira, em Brasília, pelo senador Jorginho Mello, que recebeu do deputado estadual Sargento Lima o documento com os argumentos para a concessão título.

A ideia é criar um produto turístico que divulgue Urubici para o país. Hoje, centenas de motociclistas se concentram espontaneamente na cidade nos finais de semana. A cidade está a 80 quilômetros da Serra do Rio do Rastro, além de abrigar a Serra do Corvo Branco, o Morro da Igreja, a Pedra Furada e grandes cascatas.

O projeto começou a ser construído a partir de uma visita que Sargento Lima recebeu de representantes dos motociclistas, liderados por Vantuir Boppre, que relatou ao parlamentar o que já existe na prática. É comum Urubici receber em torno de dois mil motociclistas em finais de semana, ressalta Boppre. O município é um dos locais de Santa Catarina que mais tem desenvolvido o setor turístico, com construção de pousadas e gastronomia serrana.