Trabalhadores ficam feridos após detonação de explosivos na BR-282

Dois funcionários de uma empresa de Arquitetura e Engenharia ficaram feridos após uma explosão de dinamite na tarde desta terça-feira (5) na BR-282, em Erval Velho. Ambos estavam próximos do local no momento da detonação.

Bombeiros foram acionados por volta das 15h30min para atender a ocorrência e foram abordados durante o trajeto, pois as vítimas já estavam sendo encaminhadas para o atendimento médico.

De acordo com informações dos socorristas, um dos trabalhadores apresentava fratura exposta na perna direita, sem exposição da estrutura óssea. Ele foi conduzido ao Hospital Universitário Santa Terezinha pela unidade avançada do SAMU. A outra vítima, um senhor idoso, sofreu um corte no lado esquerdo da face, e após avaliação e procedimentos foi encaminhado pela guarnição até o hospital.

Fonte: Caco da Rosa