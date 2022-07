Obras avançam na Rua Sebastião Alano de Souza em São Joaquim

Iniciada recentemente, a Rua Sebastião Alano de Souza, no Bairro São José, está ganhando a pavimentação com piso intertravado de lajota em uma obra de mais de 300m de extensão e ligará os Bairros Santa Cruz ao Bairro São José, na descida para a Creche Alcides Zabot.

As obras avançam em ritmo acelerado e em pouco tempo, os moradores do Bairro São José terão uma novíssima rua pavimentada e com drenagem pluvial, caixa coletora e assentamento de meio fio. É o trabalho da Prefeitura de São Joaquim pavimentando as ruas dos bairros da cidade, trazendo ainda mais investimentos, qualidade de vida para os moradores e avançando cada vez mais no desenvolvimento do município.