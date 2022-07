Trator tomba e deixa trabalhador preso por mais de 1h em SC

Um homem de 40 anos ficou preso embaixo de um trator por mais de 1h, na localidade Linha Manoel Mayer em Quilombo, no Oeste de Santa Catarina, na manhã desta quinta-feira (7).

Conforme o Corpo de Bombeiros de Quilombo, o homem foi encontrado consciente, orientado e estável, com o trator sobre ele. A vítima tinha ferimentos na cabeça e no braço. A equipe solicitou apoio do SAER de Chapecó e da equipe de São Lourenço.

O trator foi estabilizado, para não ceder no terreno escorregadio e íngreme. Os bombeiros de Quilombo obteve acesso pelo cilindro expansor, retiraram o banco e cortaram o volante, buscando a estabilização do trator.

Segundo o resgate, com a chegada do SAER, o médico medicou o homem, que referia dores no braço, preso pelo trator.

O procedimento durou aproximadamente 1h20, e a vítima foi retirada. Após estabilização e nova avaliação, a vítima foi conduzida estável para a aeronave e conduzida ao Hospital Regional do Oeste em Chapecó.