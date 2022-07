ACIL tem projeto de capacitação contemplado pelo Fundo Social do Sicredi

Um dos objetivos da Associação Empresarial de Lages é promover cursos e palestras para levar conhecimento e preparar os associados e seus funcionários para oportunidades do mercado. Com este fim, inscreveu um projeto no Fundo Social do Sicredi, o qual foi contemplado epla cooperativa. A informação foi confirmada aos empresários da ACIL, na reunião desta segunda feira, 04 de julho, pelos gerentes das agências do Sicredi em Lages, Luiz Vicente Baggio Savio e João Pedro Moresco.

O projeto contemplado visa a realização de capacitações voltadas ao desenvolvimento de lideranças e terá parte dele custeado pelo Fundo Social do Sicredi, ficando sob responsabilidade da ACIL a negociação da contrapartida. Todos os projetos inscritos foram avaliados e passaram por aprovação de várias instâncias do Sicredi, que vão desde os coordenadores de núcleo das agências até o Conselho de Administração do Sicredi Altos da Serra.

“O Fundo Social é composto por parte do resultado anual do Sicredi e o objetivo é promover o desenvolvimento, o empreendedorismo, a inovação e o associativismo na região que está inserido”, destacou Luiz Vicente.