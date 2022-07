Corpo de Bombeiros atendeu desde às 06h50 deste sábado, 16/07, uma ocorrência em Bom Jesus. O fogo toma conta de uma empresa de fruticultura, localizada na Av. Guilherme Tell Francisconi, bairro Santa Catarina. Dois caminhões e cinco combatentes de Vacaria estão no local para tentar amenizar a situação. Já foram chamados reforços de Flores da Cunha e Caxias do Sul para auxiliar no combate às chamas. É considerado um incêndio de grandes proporções.

Fonte: Rádio Fátima