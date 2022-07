Caminhão tomba na localidade do Pericó em São Joaquim

A Guarnição do ASU-413, foi acionada por populares, para um acidente (saída de pista seguida de capotamento) de veículo caminhão Cargo 2422, de cor branca e placas de Pedras Grandes/SC na SC 110, localidade de Pericó, manhã desta segunda-feira (18).

No local foi confirmado a ocorrência, o caminhão se encontrava lateralizado ao lado da pista de rolamento. O motorista masculino de 39 anos, estava sentado no acostamento, consciente, orientado, referia dores na perna esquerda, além de apresentar corte contuso na mão.

Também estava como caroneiro do veículo outro masculino, de 34 anos, o qual estava deitado em terreno baldio fora do veículo. Havia deambulado no local e referia intensa dor lombar e na região do quadril lado esquerdo. Apresentava pequena escoriação na face e estava consciente e orientado.

Posto em maca rígida, foi encaminhado ao Hospital Sagrado Coração de Jesus juntamente com o motorista do veículo. A Guarnição acionou a equipe da PRE através do COBOM para que fossem feitos procedimentos de boletim de ocorrência.

Com informações: Corpo de bombeiros