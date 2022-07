Brincadeira de esconde-esconde acaba com menino entalado em tubulação e resgate dos bombeiros em SC

Menino de 5 anos precisou ser resgatado pelas equipes dos bombeiros voluntários de Presidente Getúlio na tarde deste domingo (17).

Uma brincadeira inocente de criança ganhou ar dramático e precisou da intervenção dos Bombeiros Voluntários neste domingo (18). O caso aconteceu em Dona Emma, município do Alto Vale do Itajaí, onde um menino de 5 anos ficou preso em uma tubulação durante o “esconde-esconde”.

Por volta das 18h as equipes foram acionadas para atender a ocorrência. Ao chegarem no local os socorristas encontraram uma criança agitada e foi possível verificar que o menino estava somente com a cabeça para fora da tubulação.

Durante todo o resgate uma das socorristas chegou a disponibilizar o aparelho celular, onde colocaram vídeos infantis para que a criança permanecesse tranquila. Para retirada do garoto, os socorristas precisaram realizar a abertura da vala e também remover todo o material da tubulação.

Todo o processo foi feito com bastante cautela e durou cerca de 50 minutos. Após a ação, o menino foi conduzido até a ambulância do SAMU. Ele estava estável e sem ferimentos e, após ser avaliado, foi conduzido ao Hospital Maria Auxiliadora para atendimento médico.

Segundo a própria criança, ele foi brincar de “esconde-esconde” com seus amigos, quando acessou a tubulação e não conseguiu mais sair.