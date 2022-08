Casal de idosos sofrem acidente na SC-114 em Painel

O corpo de bombeiros e o Samu atenderam na tarde desta segunda-feira 8 um capotamento na SC 114 em Painel. Onde o motorista perdeu o controle do veículo e saiu da faixa capotando o carro. Na camionete S10 placas de Xanxerê estava um.casal de idosos um homem de 77 e uma mulher de 66. Ambos foram encaminhados para a emergência do hospital Nossa Senhora dos Prazeres para atendimento. Segundo relato o motorista cochilou ao volante e não lembra do acontecido.

A PRE já estava no local da ocorrência. As guarnições do ASU-481 (Bombeiro) e USB-01 (SAMU) foram as primeiras unidades de socorro a chegar na cena da ocorrência e realizar o atendimento às vítimas.

Segundo informações, o veículo Chevrolet S10, cor vermelho, de Xanxerê-SC, conduzido por feminina de 65 anos, transitava pela via sentido Lages, quando saiu de pista, invadindo a pista contrária, passando sobre um aclive de aproximadamente 6 metros em relação a via, parando dentro do terreno de propriedade particular.

Ambas as vítimas estavam conscientes, não confirmando a informações iniciais repassadas as guarnições. A feminina estava fora do veículo, consciente e orientada, apresentando corte contuso na região parietal do crânio, lado direito, e suspeita de fratura nas costas, lado esquerdo, e escoriação em membro superior direito (mão).

Foi aplicado colar para estabilizar a região cervical, imobilizada em maca rígida e conduzida até o ASU-481 para ser encaminhada ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres para posterior atendimento médico. No banco dianteiro do carona estava um masculino de 77 anos, o qual estava fora do veículo, consciente e orientado, com ausência de ferimentos visíveis.

Foi aplicado colar para estabilizar a região cervical, imobilizado em maca rígida e conduzido até a USB-01 para ser encaminhada ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres para posterior atendimento médico.

Foi necessário percorrer uma distância de aproximadamente 50 metros até o local onde estavam as vítimas. A Polícia Rodoviária Estadual estava no local para demais procedimentos cabíveis.

Fonte: Polícia Militar Rodoviária do Painel