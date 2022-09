Casa de madeira fica totalmente destruída após incêndio em Urubici

O Corpo de Bombeiros Militar de Urubici foi acionado para uma ocorrência de incêndio, na Rua Rodolfo Handermn, onde no local, os socorristas encontraram uma casa de madeira tomada pelas chamas. O fato aconteceu por volta das 12h27min, desta quinta-feira, dia 15.



Os Bombeiros agiram rápido, e evitaram que duas outras casas, muito próximas desta, pegasse fogo. Em nenhuma dessas três residências havia vítimas, apenas danos e perdas materiais.

Ao conversar com a proprietária da residência da casa da frente, a mesma informou juntamente com o seu sobrinho, que o morador da casa de trás é seu tio, e o mesmo têm problemas mentais. É a segunda vez que a mesma residência pega fogo.

A declarante informou que seu tio colocou fogo no fogão a lenha até o limite máximo de carga e saiu para o mato, deixando a portinha do fogão a lenha aberto. Com isso as brasas começaram a cair no assoalho da residência e o incêndio iniciou. Foi gasto neste incêndio, cerca de 5 mil litros de água para extinção e rescaldo.