23ª Festa Nacional da Maçã é anunciada para setembro de 2023

O sucesso total da edição especial da Festa Nacional da Maçã de 2022 levou os organizadores a repensar a data da Festa, que anteriormente ocorria no final do mês de abril e início do mês de maio, numa sequência pós-colheita.

A Festa no mês de setembro, no período da florada da maçã, aproveitando as comemorações do 7 de setembro trouxeram uma animosidade indescritível, principalmente pela presença de público no parque, visitantes na cidade e um tempo consideravelmente de maior duração para a organização e divulgação do maior evento de São Joaquim.

O anúncio da 23ª Edição da Festa da Maçã foi efetuado pelo Prefeito Giovani Nunes, logo na abertura do último show da Festa com Marcus e Belutti sobre a presença de um grande público. O prefeito Giovani, juntamente com as soberanas e o Presidente da Comissão Central Organizadora agradeceu ao público pelo estrondoso sucesso do evento de 2022 e anunciou: “Já marquem a data, a 23ª edição da Festa Nacional da Maçã será em setembro de 2023”

Confira: