Bombeiros continuam buscas pelas duas crianças levadas por enxurrada

O Corpo de Bombeiros de Pato Branco/PR retoma nesta quarta-feira, 12, as buscas pelas duas crianças, uma menina de sete anos e um bebê de seis meses, que foram levados pela enxurrada, na manhã desta terça-feira, 11, na comunidade de São Miguel, Cachoeirinha, interior de Pato Branco/PR.

A família estava indo visitar a madrinha de uma das crianças quando o pai tentou passar por um córrego com o veículo, mas a força da correnteza da água “engoliu” o carro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as crianças chegaram a ser retiradas do veículo, mas foram levadas pela água. O pai e a mãe conseguiram sair da água com a ajuda de um popular que passava pelo local.

O casal foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o hospital.

Com informações: PP News