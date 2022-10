Homem tem 80% do corpo queimado após incêndio atingir lavanderia de casa na Serra Catarinense

Um cidadão de 43 anos teve cerca de 80% do corpo queimado após um incêndio atingir a lavanderia de uma casa na noite de terça-feira (11), em Lages.

Duas guarnições do 5º BBM (Batalhão de Bombeiros Militar) se deslocaram para a rua Florianópolis, no bairro Coral às 21h24min.



Ao chegar no local, constataram que se tratava de um incêndio em fase inicial. O fogo já havia sido extinto por um morador da casa atingida. O princípio de incêndio aconteceu na lavanderia da residência. O espaço tem aproximadamente 4 metros quadrados.



A vítima estava deitada em um colchão na lavanderia no momento em que iniciou o fogo. Quando as guarnições chegaram, o homem estava sentado na parte externa do cômodo. Ele estava desorientado e apresentava queimaduras de 1º e 2º graus na cabeça, face, pescoço, dorso, tórax, abdômen, braços e pernas, totalizando cerca de 80% do corpo com queimaduras.

Foi feita a manutenção corporal da vítima, aplicação de campos cirúrgicos umedecidos com soro fisiológico nas regiões queimadas e oxigenioterapia em 4 litros por minuto.



O homem foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres pelo Samu. Não há informações sobre o estado de saúde dele.



Ainda não há suspeita do que iniciou o fogo. Ainda de acordo com o 5º BBM, na lavanderia, apenas o colchão queimou e parte de uma parede de PVC derreteu. Uma das guarnições coletou informações com testemunhas para a realização do relatório pericial.