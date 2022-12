Homem capota Fiat Uno na Rodovia Caminhos da Neve em São Joaquim

O Corpo de Bombeiros de São Joaquim deslocaram até a SC-114, às 22h desta sexta-feira (02), nas proximidades da estação de tratamento da esgoto da Casan, interior de São Joaquim, na Rodovia Caminhos da Neve.

No local foi constatado um acidente, saída de pista seguida de capotamento. O condutor no veículo Fiat Uno, placas Mercosul, encontrava-se no interior do veículo em encarceramento mecânico, inconsciente, apresentando corte no supercílio direito e suspeita de fraturas nas costelas.

Após o dimensionamento da cena e gerenciamento dos riscos, a guarnição realizou o protocolo de imobilização em maca rígida, colar cervical e prevenção do choque. No deslocamento o mesmo estava confuso e agitado, sendo encaminhado ao Hospital Sagrado Coração de Jesus.

Após deixar o local em segurança e sem risco iminente de um novo acidente, e também ter sido acionado a PMRV, as viaturas de socorro retornaram ao quartel para prontidão operacional.

Com informações do 5° Batalhão de Bombeiros Militar