Ambulância do Samu de Blumenau se envolve em acidente na BR-101 com recém nascido

Uma ambulância do Samu de Blumenau se envolveu em um acidente com um caminhão na BR-101, em Biguaçu. O condutor da ambulância ficou gravemente ferido e está na UTI.



O acidente aconteceu no km 192 da BR-101 e deixou três feridos, sendo um deles de forma grave. A ambulância transportava uma criança e uma mulher para Florianópolis, no Hospital Infantil, quando colidiu a lateral com um caminhão.

Dentro do veículo, além dos pacientes, estavam o condutor, que ficou gravemente ferido, e a equipe com médico, socorrista e enfermeira, que tiveram ferimentos leves.

O condutor foi encaminhado ao Hospital Regional e está em estado grave. Segundo um familiar, ele está na UTI do hospital. A equipe e os dois pacientes foram liberados.