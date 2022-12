Observatório Agro Catarinense será lançado na próxima sexta-feira, 9

Um ambiente inovador que permite uma visão ampla do agro e da dinâmica das transformações do espaço rural. Essa é a definição do Observatório Agro Catarinense, que será lançado na próxima sexta-feira,9, às 10h, em Florianópolis, no auditório da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri).

Na oportunidade, será apresentado à sociedade catarinense o primeiro produto do Observatório: um site com uma série de dados, informações, indicadores, publicações técnicas e conteúdos informativos sobre o agro e o desenvolvimento rural catarinense. Para a presidente da Epagri, Edilene Steinwandter, o Observatório deve contribuir com a competitividade e a sustentabilidade do setor agrícola e pecuário de Santa Catarina.

“Ele reúne, em um só lugar, informações de vários bancos de dados de órgãos estaduais e federais, não só disponibiliza, mas analisa, critica essas informações e difunde as informações integradas, que vão subsidiar as tomadas de decisões estratégicas tanto de agentes públicos como privados, porque ele oferece inteligência de negócio a partir de informação e a partir de indicadores”, explica a presidente da Epagri.

Nesta primeira fase de implantação do Observatório Agro Catarinense serão focalizadas sete áreas temáticas: comércio exterior, desempenho do agro, desenvolvimento rural, infraestrutura de apoio à produção, mercado agropecuário, políticas públicas e produção agropecuária. “É uma grande ferramenta, uma grande entrega para a sociedade catarinense, em especial para todas as entidades do setor, para as suas tomadas de decisão e as suas visões de futuro”, completa Edilene.

O secretário da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Ricardo Miotto Ternus, lembra que Santa Catarina “tem no setor agropecuário, nas atividades desenvolvidas no meio rural, os alicerces sociais e econômicos do seu desenvolvimento e da sua competitividade”. “No entanto, nós temos uma lacuna em relação às informações estatísticas, às análises, aos estudos, a essas perspectivas de cenários sobre o agronegócio do nosso Estado. Nesse sentido, através dessa parceria entre a Epagri/Cepa e a Secretaria da Agricultura está sendo executado o Observatório, que tem o objetivo de estruturar e de implementar essa plataforma para qualificar o processo de tomada de decisão dos agentes públicos e privados que compõem essas cadeias produtivas”, afirma Miotto.

Gestão e etapas de implantação

A gestão e responsabilidade técnica do Observatório é do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Cepa), unidade de pesquisa da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri). A empresa é um dos órgãos vinculados à Secretaria da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural (SAR) de Santa Catarina.

O arranjo interinstitucional para a implementação do Observatório envolve as empresas públicas vinculadas à SAR, bem como uma série de organizações governamentais com as quais se estabeleceram acordos de colaboração para o acesso a dados.

O site é o resultado da primeira fase de implantação do Observatório. Novas funcionalidades serão implementadas em duas etapas subsequentes de desenvolvimento. A perspectiva é que o Observatório Agro Catarinense esteja em funcionamento, em toda sua potencialidade, até o final de 2024.

Serviço

O que : Lançamento do Observatório Agro Catarinense

: Lançamento do Observatório Agro Catarinense Quando : sexta-feira, 9, às 10h

: sexta-feira, 9, às 10h Onde: em Florianópolis, no auditório da Epagri (Rodovia Admar Gonzaga, 1347 – Itacorubi)

Por Marcionize Bavaresco, jornalista – jornalismo.observatorio@epagri.sc.gov.br

Por Gisele Dias, jornalista