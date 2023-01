Adolescentes se afogam após corrente de retorno, na praia em Laguna

Quatro adolescentes foram resgatadas após se afogarem durante uma corrente de retorno, na tarde desta quinta-feira, 5, na praia do Gi, em Laguna.

O fato ocorreu a 400 metros de distância do posto guarda-vidas da praia do Iró, mas uma ação rápida dos socorristas, que monitoravam as jovens diante da situação de perigo, impediu que o caso evoluísse para algo mais grave.

As vitimas têm entre 12 e 18 anos e apenas a de 12 anos precisou de atendimento médico. M. E. S. foi retirada da água com grau dois de afogamento, quando começa a apresentar espuma na boca, ainda que em pequena quantidade.

Corrente de retorno

Segundo o CBM, para evitar acidentes na praia como esse é importante saber identificar uma corrente de retorno, que responde por mais de 90% das ocorrências de afogamentos em água salgada.

As correntes são um refluxo de água que retorna da costa para o mar, formando um corredor com uma correnteza que pode carregar uma pessoa para longe da praia em poucos segundos.

Os guarda-vidas demarcam os limites da corrente com duas bandeiras vermelhas na faixa de areia, sinalizando o local perigoso, onde se desaconselha o banho. As correntes de retorno têm algumas características: as ondas não quebram nesses locais e a coloração da água costuma se diferenciar do resto da praia, sendo mais escura.

O CBM orienta:

Caso você saiba nadar, nade para o lado e após sair da corrente, você poderá voltar a nadar em direção à praia. Não tente nadar contra a corrente; esse é um erro comum, que pode levar à extrema fadiga rapidamente.

Caso você não saiba nadar, não se desespere. Primeiro, tente fazer sinal para que os guarda-vidas e/ou banhistas saibam da situação. Segundo, mantenha a calma e tente boiar na água até chegar a ajuda; a corrente de retorno tem um fim e não vai te levar para o meio do oceano.

Fonte: Agora Laguna