Em Rodeio, a Força-Tarefa do 3º Batalhão de Bombeiros Militar segue nas buscas por desaparecidos. A ação envolve bombeiros militares, binômios (dupla de bombeiro militar e cão) e bombeiros voluntários.

Com o objetivo de acompanhar a situação no Médio Vale do Itajaí, o governador Jorginho Mello se deslocou de helicóptero até a região, porém devido às condições climáticas não foi possível pousar no local.

Fonte: Governo do Estado de Santa Catarina