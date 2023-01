Acampamento de verão é na Lamar Supercenter

O mês de janeiro chegou e com ele, as tão sonhadas férias!

Com a chegada do verão e férias, sem dúvida, um dos momentos mais aguardados do ano, muitas pessoas resolvem se aventurar na natureza, tanto pelo aumento das temperaturas, como também por ser uma época marcada pelas férias. Durante as férias de janeiro, as pessoas preferem aproveitar seus dias de folga, curtindo o mar, calor e acampamento com a família.

Sendo assim, atividades como o camping se tornam uma opção ainda melhor. Ao invés de escolher entre um hotel e uma pousada para passar suas férias, você conta com a opção de acampar, e de quebra, ter uma experiência inesquecível.

Pensando nisso, trouxemos uma lista com produtos essenciais para quem deseja acampar. Confira abaixo!