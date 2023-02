Casa pega fogo no bairro Jardim Bandeira em São Joaquim

Na tarde desta quinta-feira (2), a guarnição de serviço foi acionada para ocorrência de incêndio em edificação Unifamiliar. Chegando ao local foi confirmada a natureza da ocorrência, tratando-se de um incêndio em residência unifamiliar de madeira de aproximadamente 30 m², localizada na rua Rubens Furtado, Jardim Bandeira, São Joaquim/SC. Após a extinção do incêndio foi realizado o rescaldo.

Foram utilizados 400 litros da água na extinção das chamas. Durante a varredura do local foi localizado um cachorro no box do banheiro sem sinal de vida. A guarnição conseguiu salvar dois dormitórios intactos, bem como evitar que as chamas se propagassem para a residência vizinha.

Com informações: Notiserra