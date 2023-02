Duas casas foram totalmente tomadas pelas chamas durante um incêndio registrado na manhã desta quinta-feira (2) em Urubici, na Serra Catarinense. O fato ocorre na Rua José Zeferino Ribeiro, no bairro Esquina.

Segundo apuração do comunicador Marionei Fioravante, da Rádio Gralha, não há feridos e o Corpo de Bombeiros Militar está no local contendo as chamas.

Com informações: Rádio Gralha