Caminhão carregado de maçãs tomba na rua Marcos Fontanela em São Joaquim

O acidente foi registrado por volta das 16h30 desta quinta-feira (09) na Rua Marcos Fontanela, bairro Santa Cruz em São Joaquim. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência.

Um caminhão carregado com 26 bins de maçãs transitava pela rua momento em que subia o morro teve uma pane, ao tentar engatar uma marcha o caminhão ficou neutro e disparou em marcha de ré.

O condutor do caminhão tentou segurar no freio mas não foi suficiente, o caminhão acabou tombando e bloqueou totalmente a via, o motorista por sorte não teve ferimentos, a empresa Deyki Frutas realizou a limpeza da rua.