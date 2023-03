Tromba d’água (tornado sobre água) em Palmares do Sul (RS), no setor Norte da Lagoa dos Patos, na tarde desta quinta-feira 9), alguns núcleos de instabilidades isoladas se formaram em diferentes áreas do Rio Grande do Sul, e em Palmares do Sul no litoral norte gaúcho uma tromba d’água surpreendeu quem estava próximo.

Trombas d’água são basicamente um tornado que ocorre sobre uma superfície aguatica.