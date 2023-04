Engavetamento com 19 veículos deixa 2 mortos e 6 feridos na BR-376, no PR

Um engavetamento envolveu 19 veículos na noite desta quinta-feira (6), na BR-376, em Ponta Grossa, no Paraná. A PRF informou que pelo menos duas pessoas morreram e outras seis ficaram feridas, uma delas em estado grave. Ao todo, 28 pessoas ocupavam os carros atingidos.

O acidente aconteceu por volta das 20h50, na altura do km 505. A primeira colisão foi entre uma carreta e um Cruze. Com a ocorrência, uma longa fila se formou rapidamente no local, principalmente por conta do feriado de Páscoa.

Um bitrem não conseguiu frear, tentou desviar para a pista da esquerda, mas causou uma colisão lateral com dois caminhões, que derramaram carga na pista e empurraram diversos carros para o canteiro central. Um Ônix foi prensado e dois ocupantes morreram – uma mulher de 37 anos e uma criança de 7.

