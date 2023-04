Homem não resiste após ser atropelado por um automóvel na serra catarinense

Na madrugada desta sexta-feira (07) um atropelamento fatal foi registrado na avenida Primeiro de Maio, na região do Posto Ferrovia em Lages, na serra catarinense. Por volta da 00h50 o Corpo de Bombeiros foi acionado e se deslocou até o bairro Caravágio onde encontrou o corpo de um homem de 46 anos.

O condutor de um Fiat/Uno, de 24 anos, envolvido no fato, nada sofreu. Ele permanecia no local para as providências. A Polícia Militar foi acionada e fez os levantamentos. A Polícia Científica foi mobilizada para fazer a remoção do corpo ao IML