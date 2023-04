COM UMA FACA UM HOMEM INVADE BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS EM BOM JARDIM DA SERRA

Um homem, de 36 anos, invadiu a base do Corpo de Bombeiros armado com uma faca na manhã desta terça-feira, dia 18, em Bom Jardim da Serra. O caso aconteceu por volta das 10h30, na Rodovia SC-390, na altura do km 392.200.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada para controlar a situação. O homem invadiu o local com uma faca, de aproximadamente 20 centímetros de lâmina em mãos.

Segundo a PMRv, ele estava aparentemente em surto, não conversava, teve a primeira intervenção feita pelo policial do Corpo de Bombeiros de Bom Jardim da Serra. Posteriormente, a guarnição da PMRv chegou no local e controlou a situação.

Após atendimento médico e aplicação de medicamento, o homem relatou que se separou há pouco tempo e na noite de segunda-feira, dia 17, fez uso de cocaína, foi desarmado, encaminhado ao hospital e posteriormente à Delegacia de Polícia de São Joaquim para procedimentos cabíveis.

Fonte: 21° Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra – SC