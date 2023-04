Pink Apple: saiba por que incluir o suco integral de frutas na sua rotina?

Sobre uma das especialidades da PinkApple. A geleia de uva! Benefícios de comer geleia de uva: Ela é capaz de regular o trânsito intestinal, diminuir o colesterol e a glicose, também prevenindo doenças cardiovasculares. Dessa forma, ao consumir as geleias de uva, você acrescenta fibras na sua alimentação.























Frutas deliciosas transformadas em saborosos sucos e geléias. Feitos com ingredientes frescos e naturais. Como anda o seu consumo diário de frutas e alimentos saudáveis? Poucas pessoas conseguem manter o hábito de ingerir frutas em sua forma natural, pois é preciso higienizá-las, descascá-las, cortá-las e muitas vezes não temos esse tempo disponível. É por isso que os sucos de frutas prontos são uma excelente opção para otimizar o preparo e ainda garantir os devidos nutrientes para a sua saúde, com menos esforço e mais praticidade. Deguste o delicioso Sucos Integrais daé feito com frutas altamente selecionadas, sem adição de açúcares e outros componentes químicos, trazendo o sabor original da verdadeira fruta! Estamos falando de suco integral, feito com muito amor e carinho, pois são uma família cuidando da sua!!!Além de contribuírem para a hidratação de qualidade do organismo, os sucos integrais de frutas também são fontes de vitaminas, fibras e minerais que devem ser absorvidos pelo organismo diariamente para manter o seu bom funcionamento.O suco de frutas é uma maneira fácil e saborosa de ingerir nutrientes importantes para o corpo como vitaminas, minerais e fibras, que ajudam a manter o organismo saudável e fortalecem o sistema imunológico.Esses nutrientes ajudam a manter pele, unha e cabelos saudáveis, a controlar os níveis de colesterol, regular a glicemia no sangue, controlar a flora intestinal e regular o sistema digestivo, entre outros benefícios. Outro fator importante é a questão do paladar. Muitas crianças e adolescentes apresentam dificuldades em se adaptar a um estilo de alimentação mais equilibrada, sendo resistentes a frutas, verduras e legumes, sem consumi-los em sua forma natural.O consumo regular de suco natural de fruta pode ajudar a prevenir doenças crônicas como doenças cardíacas e certos tipos de câncer. Isso ocorre porque as frutas são ricas em antioxidantes, que ajudam a proteger o corpo contra o estresse oxidativo e danos celulares.Além disso, o sucoé uma excelente opção para manter o corpo hidratado e ajudar a regular a digestão. As frutas contêm enzimas que ajudam a melhorar a digestão e a absorção de nutrientes, além de estimular a produção de suco gástrico.“O consumo frequente de sucos auxilia na regulação do intestino, controle do diabetes, tem ação anti-inflamatória e atua no fortalecimento do sistema imunológico”, segundo os nutricionistas.Assim, os sucos integrais de frutas, assim como as geleias de frutas podem facilitar esse processo de adaptação e tornar o consumo diário mais simples, com a ingestão de nutrientes desde o café da manhã até o jantar.Os sucos já vêm prontos para o consumo, em diversos sabores e embalagens para que você só precise manter na geladeira, abrir e consumir na hora que quiser. Isso também agiliza o dia a dia de quem não tem muito tempo para preparar um lanche mais saudável ou precisa manter as frutas no cardápio, sem a necessidade de ir à feira toda semana para repor o estoque. Portanto, é importante contar com produtos de qualidade que ofereçam tanto a quantidade de nutrientes necessários como também um bom preparo e sabor para melhorar a vida de quem consome na sua casa.Uma das marcas que mais se sobressaem nesse segmento é, uma linha completa rica em vitaminas, disponível em diferentes embalagens para o consumo e com uma variedade de sabores. A marca produzida na Serra Catarinense, atua como referência no mercado de bebidas leves com deliciosas opções de sucos de frutas, na versão natural e sucos 100%, e geleias naturais, tudo para atender aos mais variados tipos de consumidores.As maçãs utilizadas no suco de maçã da PinkApple são cultivadas em uma das regiões mais fria do Brasil, em São Joaquim na Serra Catarinense. Por isso, é importante escolher bem a sua fonte de vitaminas e garantir o melhor cuidado para a saúde da sua família com produtos à base de frutas que possam trazer mais bem-estar e equilíbrio diários. Linha de geleias da