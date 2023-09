Criança é atropelada enquanto andava de bicicleta em São Joaquim

Uma criança, que não teve a idade revelada, apresentou suspeita de fratura no fêmur após ser atropelada por um carro na tarde desta terça-feira (26) em São Joaquim, região da Serra Catarinense. O caso ocorreu na praça da Bandeira, localizada no Centro da cidade.

Conforme o relato do motorista aos policiais, ele estava transitando com o veículo quando, de repente, uma criança em uma bicicleta surgiu atrás do Ginásio de Esportes Juraci Santos e entrou na via na contramão.

O condutor afirmou que tentou frear para evitar a colisão, mas devido à velocidade da criança, não conseguiu evitar o impacto. Imediatamente, o motorista prestou assistência e acionou o SAMU para o atendimento médico.

Diante da situação, a criança foi encaminhada ao Hospital de Caridade Sagrado Coração de Jesus, com suspeita de fratura no fêmur. No hospital, ficou sob os cuidados de seus familiares.