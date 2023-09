Chalé Alto da Serra – Pousada & Wellness Spa enaltece o ‘Dia Mundial do Turismo’ 27 de setembro

No dia 27 de setembro comemora-se o ‘Dia Mundial do Turismo’ que é uma data comemorativa que tem como objetivo ressaltar a importância dessa atividade. Sua celebração ocorre há mais de três décadas. A data foi criada pela Organização Mundial do Turismo (OMT) e celebrado pela primeira vez em 1980, com o objetivo de ressaltar a importância social, cultural e econômica do turismo.

(Mycchel Hudsonn Legnaghi / São Joaquim Online/Divulgação

Além de contribuir com o desenvolvimento econômico e com a geração de empregos, o turismo é importante para a conservação de espaços e monumentos históricos e para a ampliação de nossos horizontes culturais.

Mycchel Hudsonn Legnaghi / São Joaquim Online/Divulgação

Chalé Alto da Serra – Pousada & Wellness Spa é uma das pousadas mais requisitadas na região e que com excelência e dedicação é a que melhor oferece o melhor da Serra Catarinense, ambiente acolhedor, super aconchegante que lhe traz uma experiência inesquecível aos turistas que visitam São Joaquim.

Viajar apura os sentidos, abre horizontes, pinta o mundo com novas cores e desafia os seus limites!!! Venha conhecer São Joaquim… e o lugar para se hospedar é no Chalé Alto da Serra. O que você procura… aqui você encontra!! Conforto, aconchego, um lugar romântico e ainda com a melhor localização, no centro da cidade próximo a restaurantes, casa do vinho, e também das vinícolas sim… entre outros pontos turísticos.

E neste dia especial Chalé Alto da Serra – Pousada & Wellness Spa enaltece o ‘Dia Mundial do Turismo’, pois graças ao turismo a economia do município é pujante.

Mycchel Hudsonn Legnaghi / São Joaquim Online/Divulgação

Entretanto, em São Joaquim há bastante coisa para desbravar. Então coloque São Joaquim como destino turístico neste ano.

Pois na Serra Catarinense, São Joaquim é um convite para provar da boa gastronomia e degustar bons vinhos, a Capital Nacional da Maçã, para quem gosta de visitar vinícolas e experimentar bons rótulos, São Joaquim é a principal cidade para estar no roteiro. É também uma atração turística que rende diferentes experiências aos visitantes no município em todas as estações.