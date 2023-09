Vítima de acidente de trabalho tem pé amputado no trator em Bom Jardim da Serra

Na manhã desta quinta-feira (28), a equipe de atendimento pré-hospitalar do Corpo de Bombeiros, destacada na cidade de Bom Jardim da Serra, atuou em uma ocorrência de acidente de trabalho no interior do município.

A guarnição recebeu um chamado de emergência por volta das 10h27min, informando sobre um acidente com um trabalhador em uma área remota próxima a Passo Velho, região interiorana de Bom Jardim da Serra.

Ao chegar ao local da ocorrência, os socorristas se depararam com a vítima, um homem maior de idade, que se encontrava deitado de costas e pálido, mas estava consciente e orientado. O paciente sofria de uma amputação na perna direita do tornozelo para baixo, causando uma considerável perda de sangue. Diante da gravidade da situação, a equipe de resgate agiu de forma rápida e precisa.

Primeiramente, foi realizado um torniquete no membro afetado para controlar a hemorragia. Em seguida, a equipe seguiu o protocolo de atendimento pré-hospitalar (APH), garantindo os cuidados necessários para estabilizar o paciente. Após os primeiros socorros no local do acidente, o trabalhador foi imediatamente encaminhado para o hospital municipal de Bom Jardim da Serra, onde recebeu os cuidados médicos.

O acidente ocorreu quando o pé direito do trabalhador ficou preso na tomada de força do trator que estava operando. Após o resgate bem-sucedido da vítima, o membro amputado foi entregue para a Polícia Científica para os procedimentos legais e investigativos necessários.

A rápida resposta da equipe de atendimento pré-hospitalar do Corpo de Bombeiros foi fundamental para garantir a assistência médica urgente e a estabilização do paciente, ressaltando a importância do treinamento e preparo das equipes de socorro em situações de emergência como essa.

Com informações do Corpo de Bombeiros de Bom Jardim da Serra