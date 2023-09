Mistério: o “Prêmio de 50 Mil Reais está em São Joaquim”! Quem será o ganhador das Lojas Quero-Quero?

Em um emocionante desfecho, a loja Quero-Quero de São Joaquim, em Santa Catarina, foi anunciada como a grande contemplada na promoção do cartão Passa Passa das Lojas Quero-Quero. Esta promoção reuniu mais de 500 lojas de todo o sul do Brasil, além dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e a loja de São Joaquim foi a sortuda que conquistou o prêmio cobiçado.

O prêmio em questão é nada menos que a incrível quantia de 50 mil reais em compras na loja Quero-Quero de São Joaquim. O suspense agora gira em torno de quem será o felizardo ganhador deste cartão premiado, que proporcionará um verdadeiro festival de compras e oportunidades.

A promoção do cartão Passa Passa das Lojas Quero-Quero foi um verdadeiro sucesso, oferecendo aos clientes a chance de concorrer a R$1.000,00 toda semana e, posteriormente, a um prêmio impressionante de 50 mil reais. A mecânica era simples e acessível a todos os participantes:

Bastava utilizar o cartão Quero-Quero Elo, tanto no crédito quanto no débito, seja dentro ou fora da loja;A cada R$30,00 em compras, o cliente ganhava 1 cupom para concorrer ao grande prêmio;

E para deixar tudo ainda mais emocionante, as compras realizadas dentro das lojas Quero-Quero garantiam cupons em dobro, aumentando as chances de vitória.

A ansiedade agora toma conta da cidade de São Joaquim, pois em breve será anunciado o nome do ganhador ou ganhadora que terá a incrível oportunidade de fazer compras no valor de 50 mil reais na loja Quero-Quero local. Quem será o sortudo ou sortuda? Aguarde e acompanhe as próximas novidades, pois em breve teremos a resposta para esse mistério emocionante.