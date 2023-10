Tragédia em São Joaquim: Crianças Morrem Afogadas apos sair para brincar 

No último domingo (15), na cidade de São Joaquim, uma tragédia abalou a comunidade local. Dois pequenos irmãos, com apenas 5 e 8 anos de idade, perderam a vida após caírem em uma fossa cheia de água próximo de sua residência na localidade de Morros Altos.

O Incidente

No decorrer da tarde de domingo, os dois irmãos saíram para brincar, mas demoraram a retornar para casa. Preocupados, os pais das crianças iniciou a busca por elas e, para sua angústia, encontrou os chinelos dos pequenos próximos a uma fossa cheia de água próximo de sua casa. O pior cenário havia se tornado realidade: seus filhos estavam dentro da fossa e desacordados.

O pai das crianças, com o apoio de terceiros, imediatamente iniciou os esforços para reanimar seus filhos. A polícia foi acionada e se deslocou para o local da ocorrência em apoio ao Corpo de Bombeiros. No entanto, apesar de seus esforços incansáveis, as crianças não puderam ser reanimadas a tempo. Ainda de acordo com as informações, as crianças são naturais do estado do Alagoas e estavam e estavam em São Joaquim já ha poucos anos, quando os pais vieram em busca de trabalho no município de São Joaquim.

Com Informações da Polícia Militar