Outono com preços incríveis nos Supermercados Zabot: Carne, Pizza, Chaleira, Padaria e muito mais!

O outono chegou com tudo nos Supermercados Zabot! Não perca as ofertas incríveis que estão rolando em todas as unidades da rede. Se você é fã de carne bovina, não pode deixar de conferir a Carne 1A Kg Bovino Tatu por apenas R$33,89! E para acompanhar, que tal uma Pizza Amiga de 650g por apenas R$13,98? E se você prefere linguiça, temos a Pamplona de 400g sabor calabresa por apenas R$9,99!

Veja as ofertas:

Para quem gosta de preparar um chá quentinho, tem a Chaleira Elétrica 5 Estrelas de 1.8L em inox por R$72,68. Mas não perca tempo, pois essa promoção é por tempo limitado! Na padaria do Zabot, também temos promoções imperdíveis! Nos dias 19/04 e 26/04, você encontra Leite Terra Viva com preço imbatível, além do Pão Francês por apenas R$9,59 e o Pão Cachorro Quente Kg por R$9,99.

E ainda tem mais! Durante a segunda quinzena do mês de abril, os Supermercados Zabot estarão com promoções incríveis em vários produtos, como café Melitta, pernil suíno, frango, açúcar, linguiça toscana, costela e muito mais! Não deixe de conferir essas oportunidades para economizar ainda mais nas suas compras.

E se você adora uma bebida geladinha, não pode perder a promoção de suco Trink por apenas R$0,89, a Red Bull lata com 250ml por R$7,99 e a cerveja Heineken 330ml por apenas R$5,79. São ofertas incríveis que você só encontra nos Supermercados Zabot!

Não perca mais tempo e corra já para o Zabot mais próximo de você para aproveitar todas essas promoções imperdíveis!

Veja o encarte completo em PDF: