Acidente entre carro e moto na SC 114, Caminhos da Neve mobiliza equipe de resgate em em São Joaquim 

A guarnição do ASU-413 foi acionada para atender a uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro, ocorrida no endereço SC 114, Caminhos da Neve, no Bairro Fileno, Sentido Rio Grande do Sul. No local, duas vítimas, ambos ocupantes da motocicleta, foram encontradas caídas sobre a via.

Ao chegar à cena do acidente, os socorristas realizaram uma avaliação inicial das vítimas e imediatamente solicitaram apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O primeiro paciente a ser atendido foi um homem de 23 anos, condutor da motocicleta. Ele estava consciente e orientado, queixando-se de dor no ombro, apresentando ferimentos cortantes na mão e no joelho.

Os procedimentos de primeiros socorros foram prontamente iniciados, incluindo a imobilização adequada, limpeza dos ferimentos, aplicação de curativos e o protocolo de transferência para uma maca rígida. Em seguida, o paciente foi conduzido ao hospital local para uma avaliação médica mais aprofundada.

Enquanto aguardavam a chegada do SAMU, a segunda vítima, uma mulher de 27 anos, foi atendida pela equipe de resgate. Assim como o primeiro paciente, ela estava consciente e orientada, relatando dores no joelho e suspeita de fratura na mão. Foram realizadas as devidas imobilizações, curativos e, também, a protocolização em maca rígida para garantir sua segurança durante o transporte.

A equipe do SAMU chegou ao local e procedeu com a avaliação dos sinais vitais da segunda vítima antes de conduzi-la ao hospital para avaliação médica mais especializada.

O trabalho rápido e eficaz da guarnição do ASU-413 e do SAMU demonstrou a importância da prontidão e coordenação em situações de emergência, garantindo o atendimento rápido e adequado às vítimas do acidente. A segurança no trânsito e a necessidade de precaução são reiteradas diante deste incidente, ressaltando a importância de medidas preventivas para evitar colisões e proteger a integridade de todos os usuários das vias.