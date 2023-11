Campanha de Solidariedade: Ajude Osmar Mota em sua jornada de recuperação em São Joaquim

O trabalhador Osmar Mota enfrenta um momento desafiador após um acidente de trabalho no último dia dois de abril, resultando em um trauma na medula. Agora, em busca de tratamento especializado e acompanhamento contínuo, ele lança uma “Vaquinha Solidária” para arrecadar 40 mil reais. Cada contribuição, independentemente do valor, desempenha um papel crucial no caminho em direção à sua esperança e recuperação.

Osmar Mota convida a comunidade a se unir a ele nesta jornada de solidariedade, destacando como cada doação faz a diferença em sua vida. Ele expressa sua gratidão a todos os que contribuírem, ressaltando a força que a união pode proporcionar em momentos difíceis.

Detalhes para Doação:

Nome: Osmar Mota

Objetivo da Vaquinha: Tratamento Especializado para Trauma Medular

Meta Financeira: 40 mil reais

Método de Doação: Chave Pix CPF 02442080931

Osmar Mota enfatiza que toda e qualquer contribuição é valiosa e representa um passo significativo em direção à sua recuperação. Ele também disponibiliza seu contato (49991758734) para fornecer mais informações sobre a campanha e esclarecer dúvidas.

A solidariedade demonstrada por meio dessa vaquinha não apenas contribuirá para o tratamento de Osmar, mas também destacará a importância do apoio mútuo em tempos desafiadores. Juntos, como comunidade, podemos fazer a diferença na vida de Osmar Mota. Abrace essa causa e faça parte dessa jornada de esperança e recuperação.