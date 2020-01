PREVISÃO DO TEMPO PARA OS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2020.

TERÇA-FEIRA

Períodos de muitas nuvens alternando com momentos de sol do Oeste a Serra ao longo da manhã por conta de uma massa de ar seco e quente. Entre a tarde e noite, possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas mal distribuídas (chuva bem irregular) sobretudo do Oeste a Serra, devido à influência de um sistema de baixa pressão e atuação de ventos fortes em níveis altos da atmosfera (corrente de jato subtropical). Risco de temporais isolados. Chance de garoa isolada entre a madrugada e início do dia da Grande Florianópolis, Litoral Norte e Vale do Itajaí por conta da circulação marítima, alguns momentos com sol e muitas nuvens e tempo seco na maior parte do período. Muitas áreas de SC passam sem chuva.

Temperatura alta a tarde, mais no Sul. Mínimas entre 11/14°C (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema nas baixadas e vales). Máximas variando entre 32/35°C em pontos do Litoral Sul.

Litoral Sul: Criciúma, Tubarão, Urussanga, Araranguá.

*Nordeste: (Planalto Norte, Vale do Itajaí e Litoral Norte): Mafra, Rio do Sul, Joinville, Itajaí.

Litoral Central ou Grande Fpolis; Florianópolis.

Planalto Sul: Lages, Campos Novos, S.Joaquim, B.Retiro.

Meio Oeste/Centro: Fraiburgo, Curitibanos, Lebon Régis, Videira, Caçador, Joaçaba.

Oeste: Chapecó, Concórdia, Xanxerê, Ponte Serrada, Irani.

Extremo Oeste: São Miguel do Oeste, Itapiranga, Maravilha.

**Temporal; chuva intensa, granizo e ventania.

QUARTA-FEIRA

Tempo instável, predominando o céu nublado. Pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia com intervalos de melhoria, maiores do Centro ao Litoral. Risco de temporais isolados, destaque para o Oeste a Serra.

Temperatura amena durante o dia, baixa para época do ano em diversas áreas de SC.

Geadas (dias) em 2020/topo da serra/SC

0 Janeiro

0 Fevereiro

0 março

0 abril

0 maio

0 junho

0 julho

0 agosto

0 setembro

0 outubro

0 novembro

0 dezembro

2020; 0 dias e 0 dias com marcas negativas em SC

0 DIAS COM NEVE

Curiosidade; dias com geada, 135 dias /2016, 123 dias/2010 e 120 dias/2017 E 106 dias/2018 (todos os meses com geada).

DADOS DA SERRA E DE SC, 20/1/2020

Extremas de SC registrados ontem. 19/1/2020 e hoje, 20/1/2020.

MÁXIMA, ONTEM; 21,2°C/ 37,3°C EM ITAPIRANGA/SR.WOLFGANG

MÁXIMA, HOJE; 20,4°C/ 36,0°C EM CAIBÍ/EPAGRI

MÍNIMA ONTEM; 7,4°C/ 24,2°C EM B.JARDIM/EPAGRI

HOJE; 9,7°C/ 27,2°C EM B.JARDIM/EPAGRI

CAPITAL/INMET HOJE; 21,4°C/ 30,5°C

CAPITAL/EPAGRI HOJE; 20,0°C/ 30,6°C

CAPITAL/NORTE DA ILHA/EPAGRI; 20,1°C/ 30,1°C

SANTO ANTÔNIO/CACHOEIRA/PARTICULAR; 20,9°C/ 31,3°C

FLORIANÓPOLIS/CANTO DOS ARAÇÁS/TOMÁS W. RUAS; 23,1°C/ 27,6°C

RATONES/SÍTIO 3 MENINAS; 20,1°C/ 32,4°C

UFSC/RESSACADA; 21,2°C/ 30,9°C

UFSC; 20,5°C/ 32,8°C

MAFRA/EPAGRI; 18,0°C/30,0°C

CHAPECÓ/INMET; 19,5°C/31,3°C

CHAPECÓ/PITER SCHEUER; 20,5°C/32,4°C

S.JOAQUIM/CLIMATERRA; 14,1°C/28,3°C

S.JOAQUIM/A MÍN. MAIS BAIXA; 10,3°C/29,7°C/INVERNADINHA/F.K

EXTREMOS POR REGIÃO/SC DIA 20/1/2020

EXTREMO OESTE E OESTE; 12,4°C ÁGUA DOCE/DSOARES E 36,0°C CAIBÍ

MEIO OESTE; 13,9°C TANGARÁ E 34,6°C ZORTÉA

CENTRO; 10,9°C FRAIBURGO/F.KEISER E 30,8°C FRAIBURGO

PLANALTO SUL/SERRA; 9,7°C B.JARDIM* E 31,9°C CELSO RAMOS

LITORAL SUL; 16,6°C TIMBÉ DO SUL E 34,4 SIDERÓPOLIS/PWA

GRANDE FLORIANÓPOLIS; 20,0°C FLORINAÓPOLIS* E 33,2°C NOVA TRENTO/GUTO

GRANDE FLORIANÓPOLIS/SERRA; 15,9°C RANCHO QUEIMADO* E 33,0°C LEOBERTO LEAL*

LITORAL NORTE; 20,0°C CORUPÁ* E 32,9°C JARAGUÁ DO SUL

VALE DO ITAJAÍ; 16,6°C STA TEREZINHA E 34,5°C TIMBÓ/C.GROTHOFF

PLANALTO NORTE; 15,4°C MATOS COSTA* E 30,0°C MAFRA

EPAGRI

OBS;

EM 2016; 135 DIAS (RECORDE) COM GEADA NO TOPO DA SERRA (85 DIAS SÓ NO PÁTIO DA CLIMATERRA), 8 DIAS COM NEVE E 7 COM SINCELO. TEVE 68 DIAS COM MÍNIMAS NEGATIVAS NO TOPO DA SERRA E 70 DIAS EM SC. NA CLIMATERRA TIVEMOS 25 DIAS COM MÍNIMA NEGATIVA, RECORDE ERA EM 2013/2000 COM 22 DIAS.

2019 COM 40 DIAS COM MIN. NEGATIVA.

2020 COM – DIAS COM MIN. NEGATIVA.

SÃO JOAQUIM;

NA TERÇA-FEIRA

NASCER DO SOL; 05h: 42

PÔR DO SOL; 19h: 20

Tweets by Climaterra

https://www.facebook.com/pages/Climaterra-Meteorologia-e-Agronomia/619930311412125

► Piter Scheuer – Meteorologista – CREA/SC 154169-9



► Ronaldo Coutinho – Engenheiro Agrônomo – CREA/SC nº 26.681-3

►CLIMATERRA