Serra Catarinense registra mais uma geada em pleno fevereiro de 2020

A cidade de São Joaquim, no alto da Serra Catarinense obteve um novo registro de geada em pleno fevereiro, sendo esta a quarta geada do verão 2020.

o registro foi obtido no Vale do Caminhos da Neve que está situado a 3km do centro de São Joaquim. De acordo com a Rede de Estações Keiser, a temperatura mínima no município foi de 2ºC. Porém a menor do estado foi em Urupema que ficou na casa dos 0,9ºC

Essa foi a segunda massa de ar frio, muito forte, que atingiu o mês de fevereiro que é apontado como algo extremamente raro

As mínimas do estado:

0,9ºC Urupema / Epagri

2,0ºC São Joaquim / Keiser

2,3º Lebon Regis / D. Soares

2,5º Bom Jardim / Keiser

3,1º Fraiburgo / Keiser

Piter / Coutinho.

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online