PREVISÃO DO TEMPO PARA OS DIAS 3 E 4 DE ABRIL DE 2020

ABAIXO A PREVISÃO AGROMETEOROLÓGICA.

SEXTA-FEIRA

A frente fria se afasta e da espaço a uma massa de ar seco e frio (alta pressão atmosférica)….

Temperatura em acentuada queda e baixa para época em boa parte de SC. Mínimas entre 1/4°C (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema). Máximas variando entre 27/30°C no Litoral, Grande Fpolis, Baixo Vale do Itajaí (mais nas regiões de Jaraguá do Sul, Blumenau e Joinville). Risco pequeno de geada no topo da Serra durante a madrugada nas baixadas.

►Maior parte de SC tende a ser aproveitável para atividades ao ar livre em geral, especialmente do fim da manhã em diante. Pequeno risco para as de longa duração entre a Serra e o Sul (chance de alguma chuva/garoa rápida e isolada caso ocorra). Para tratamentos em lavouras e pomares o vento oeste/sudoeste a sul incomoda com rajadas fortes (pontuais entre 40/60 km). Melhor no sábado.

► Nas áreas de lavoura de feijão (especialmente do Oeste, Planaltos e partes altas do Vale do Itajaí e Grande Fpolis) as madrugadas frias e com muito orvalho serão favoráveis a ocorrência da antracnose, requeima na batata e outras culturas da mesma família nos próximos dias. Feijão que estiver em flor sofrerá com o frio dos próximos dias podendo abortar a flor. A seca vem afetando muito nas culturas fora de época (confirmando o alerta dado em fins de janeiro e fevereiro).

► Bom para semeadura de pasto de inverno.

►Os efeitos da estiagem continuam e intensificam apesar da passagem da frente fria.

► Na fruticultura, região da Serra e Sul boas condições para colheita e com restrição a eventuais tratamentos (a água pode limitar, pela falta) devido ao vento. O frio incomodará no topo da Serra (tarde bem fria) nos trabalhos em pomares.

► Economia na utilização de irrigação, especialmente nas hortas comerciais em todo o estado.

► Ruim para navegação, mar muito agitado e ressaca nas praias de mar grosso. Cuidado com os barcos a beira mar nas praias de mar grosso. Rajadas acima dos 70/90 km no alto mar. Ondas altas no alto mar, acima dos 4 m.

► Se conseguir irrigar os pomares, especialmente maçã, seria aconselhável pois está em fase crítica para “preparar” a produção da próxima safra (março e abril).

► Seguir à risca o zoneamento agroclimático para o plantio da safra de inverno e verão.

►ECONOMIZAR ÁGUA!

SÁBADO

Uma massa de ar seco e frio (alta pressão) ….

Temperatura muito baixa ao amanhecer e agradável de tarde. Mínimas entre -1/2°C (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema). Máximas variando entre 26/29°C no Extremo Oeste, pontos do Litoral e Baixo Vale do Itajaí.

►Boas condições para qualquer atividade ao ar livre seja na cidade ou campo.

► Nas áreas de lavoura de feijão (especialmente do Oeste, Planaltos e partes altas do Vale do Itajaí e Grande Fpolis) as madrugadas frias e com muito orvalho são favoráveis a ocorrência da antracnose, requeima na batata e outras culturas da mesma família. Feijão que estiver em flor sofrerá com o frio dos próximos dias podendo abortar a flor. Risco pequeno de geada bem isolada em alguns pontos de baixada nas regiões de; Fraiburgo/Curitibanos/Campos Novos/Lages, bem pontualmente.

►Geada em baixadas e vales do topo da Serra e Campos de Palmas acima dos 1000/1200 m em baixadas.

►A seca vem afetando muito nas culturas fora de época (confirmando o alerta dado em fins de janeiro e fevereiro).

► Bom para semeadura de pasto de inverno.

►Os efeitos da estiagem continuam e se intensificam.

► Na fruticultura, região da Serra com boas condições para colheita e eventuais tratamentos (a água pode limitar, pela falta).

► Economia na utilização de irrigação, especialmente nas hortas comerciais em todo o estado.

► Se conseguir irrigar os pomares, especialmente maçã, seria aconselhável pois está em fase crítica para “preparar” a produção da próxima safra (março e abril).

► Seguir à risca o zoneamento agroclimático para o plantio da safra de inverno e verão.

►ECONOMIZAR ÁGUA!

Obs: Condições climáticas (boa amplitude com amanhecer frio e tarde agradável a quente) propícias a resfriados e gripes, especialmente no fim desta semana. Atenção com o Coronavirus (COVID-19). Siga a orientação das autoridades e fique em casa. Aproveitem este período de quarentena para retirar qualquer objeto que possa facilitar a procriação do mosquito da dengue em SC.

Geadas (dias) em 2020/topo da serra/SC

1 Janeiro

3 Fevereiro

1 março

0 abril

0 maio

0 junho

0 julho

0 agosto

0 setembro

0 outubro

0 novembro

0 dezembro

2020; 5 dias/geada e 0 dias com marcas negativas em SC

0 DIAS COM NEVE

Curiosidade; dias com geada, 135 dias /2016, 123 dias/2010 e 120 dias/2017 E 106 dias/2018 (todos os meses com geada).

OBS;

EM 2016; 135 DIAS (RECORDE) COM GEADA NO TOPO DA SERRA (85 DIAS SÓ NO PÁTIO DA CLIMATERRA), 8 DIAS COM NEVE E 7 COM SINCELO. TEVE 68 DIAS COM MÍNIMAS NEGATIVAS NO TOPO DA SERRA E 70 DIAS EM SC. NA CLIMATERRA TIVEMOS 25 DIAS COM MÍNIMA NEGATIVA, RECORDE ERA EM 2013/2000 COM 22 DIAS.

2019 COM 40 DIAS COM MIN. NEGATIVA.

2020 COM – DIAS COM MIN. NEGATIVA.

SÃO JOAQUIM;

NA SEXTA-FEIRA

NASCER DO SOL; 06h: 31

PÔR DO SOL; 18h: 15

